Подмосковный спортсмен занял 2-е место на турнире по вольной борьбе в Минске

Борец из Подмосковья выиграл серебро на международном турнире по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Действующий чемпион России, победитель первенства мира и Европы Иналбек Шериев выступал в весовой категории до 70 килограммов. В полуфинале он получил траву и не смог выйти на ковер, чтобы побороться за золото. В итоге победу засчитали представителю Дагестана Курбану Шираеву, а у подмосковного борца — серебро.

Международный турнир по вольной борьбе памяти Александра Медведя прошел в Минске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Азербайджана, Ирана, Болгарии, Бахрейна и других стран.

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