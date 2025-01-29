Подмосковный спортсмен выиграл серебро на Кубке России по фристайлу

Подмосковный спортсмен Максим Буров стал призером на втором этапе Кубка России по фристайлу. Он выиграл серебряную медаль.

Представитель Подмосковья встал на вторую ступень пьедестала в дисциплине «акробатика». Его опередил соперник из Москвы. Замкнул тройку лидеров фристайлист из Республики Башкортостан, рассказали в подмосковном Минспорте.

Ранее Максим буров получил золото на первом этапе соревнований.

Турнир проходит с 25 по 29 января в Уфе в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».