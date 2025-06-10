Подмосковный спортсмен выиграл 2 золота на чемпионате России по плаванию

Александр Степанов из Подмосковья выиграл золото на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Медаль стала второй в копилке спортсмена.

Александр Степанов из Подмосковья взял золото на дистанции пять километров в финальный день чемпионата России по плаванию на открытой воде. Ранее он победил на 10 километрах, завоевав две высшие награды турнира.

Серебро и бронзу на дистанции пять километров получили спортсмены из Удмуртии и Свердловской области. Соревнования прошли с 7 по 9 июня в Ростове-на-Дону и стали отбором на чемпионат мира в Сингапуре, который стартует 11 июля.

Турнир провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».