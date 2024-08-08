Подмосковный спортсмен стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам

Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

Подмосковный спортсмен Андрей Гросул выиграл золотую медаль чемпионата мира по восточным боевым единоборствам. Турнир прошел во Вьетнаме с 31 июля по 7 августа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, выступавший в составе российской сборной Гросул завоевал первое место в дисциплине «вьет во дао» в весовой категории свыше 90 килограммов.

По итогам чемпионата мира российские спортсмены выиграли четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, на третьем — представители Франции, а первое место получила команда Вьетнама.

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