Подмосковный Росреестр получил 164 тысячи заявлений в электронном виде в сентябре

Около 164 тысяч заявок на регистрацию недвижимости поступило в подмосковный Росреестр в сентябре. Большинство из них подали в электронном виде.

Как сообщили в Минимуществе Подмосковья, из 164 тысяч заявок около 18 тысяч были связаны с регистрацией объектов недвижимости, еще более 10 тысяч — на ипотеку. Из них 94% подали в электронном виде.

Еще четыре тысячи заявок поступили на регистрацию договоров долевого участия.

По словам начальника отдела организации и контроля управления Ольги Козловой, ведомство постоянно работает совместно с правительством Подмосковья для совершенствования госуслуг.

«Росреестр — открытая служба, которая ориентируется на интересы заявителей. Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», — сказала она.

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