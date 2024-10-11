Подмосковный противотуберкулезный диспансер обеспечил всех больных лекарствами

Подмосковный противотуберкулезный диспансер на 100% обеспечил больных современными лекарствами в этом году. Работу провели за счет средств госпрограммы

Больных полностью обеспечили современными препаратами за счет средств госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Охват тестами на лекарственную чувствительность до начала лечения также достиг 100%.

«Ежемесячно Московский областной противотуберкулезный диспансер отслеживает впервые выявленных больных, прошедших тестирование на лекарственную чувствительность возбудителя, для своевременной диагностики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и своевременного начала его лечения», — рассказал главврач диспансера Сергей Смердин.

Показатель заболеваемости туберкулезов в регионе снизился на 7,1% с начала года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с пятилетием детский хоспис в Домодедове. Он отметил важность работы учреждения для тяжелобольных пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».