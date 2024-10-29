Подмосковный проект стал номинантом международной культурной премии

Проект «Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Подмосковья номинирован на звание «Лучший просветительский проект» пятой международной премии «Культура онлайн» — одной из ведущих наград в цифровом искусстве России. Инициатором выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Экспертный совет под руководством Юрия Башмета оценивал заявки по таким критериям, как охват, пользовательский опыт, культурная ценность и инновационность. Победителей объявят 15 ноября на церемонии, которая пройдет онлайн.

Напомним, марафон онлайн-экскурсий начался в 2023 году. Он направлен на культурное просвещение жителей и гостей Подмосковья, а также на развитие внутреннего туризма. В 2024 году проект продолжился в цикле «Истории подмосковных парков», где сотрудники парковых дирекций и исторических обществ делятся архивными материалами и рассказывают о своих парках.