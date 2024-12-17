Подмосковный пловец выиграл 4 медали на международных соревнованиях

Подмосковный пловец Марк Трошин выиграл четыре медали на открытом Кубке Республики Беларусь среди спортсменов с нарушением слуха. Он выступил в составе сборной России и выиграл три золота и одну бронзу.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, Марк Трошин выиграл золотые медали в стартах на 50, 100 и 200 метров на спине. Бронзу он получил на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
Всего подмосковные спортсмены завоевали 74 награды. Из них 29 — золотые.
Соревнования прошли в Бресте с 12 по 15 декабря.
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