Подмосковный пловец выиграл 4 медали на международных соревнованиях

Подмосковный пловец Марк Трошин выиграл четыре медали на открытом Кубке Республики Беларусь среди спортсменов с нарушением слуха. Он выступил в составе сборной России и выиграл три золота и одну бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Марк Трошин выиграл золотые медали в стартах на 50, 100 и 200 метров на спине. Бронзу он получил на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Всего подмосковные спортсмены завоевали 74 награды. Из них 29 — золотые.

Соревнования прошли в Бресте с 12 по 15 декабря.