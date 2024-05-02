Подмосковный омбудсмен примет заявки на награждение Знаком отличия | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:01 Подмосковный омбудсмен примет заявки на награждение Знаком отличия Источник фото: Антон Чернов

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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ирины Фаевской продолжает принимать ходатайства на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Претенденты должны продемонстрировать результаты систематической активной и плодотворной общественной деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.

«В Международный День прав человека будет вручена особая награда — Знак отличия „За защиту прав человека в Московской области“ людям, ведущим активную правозащитную деятельность и помогающим тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — рассказала Фаевская.

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Кандидатуры претендентов на награду рассмотрит Совет Уполномоченного по правам человека в Московской области. Ходатайство о награждении следует отправить до 1 ноября текущего года.

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