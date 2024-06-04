Подмосковный Минстрой отработал более 170 обращений жителей в мае

Подмосковный Минстрой получил 174 обращения жителей в мае. Из них 125 касались расселения аварийных домов.

Как рассказали в министерстве, 125 вопросов касались расселения аварийного жилья, еще 13 — строительства школ и детских садов, планов и сроков работ. Еще 36 обращений поступило по другим тематикам.

Больше всего вопросов в ведомство поступило из Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Луховиц, Истры, Дубны и Красногорска. Все заявки направили профильным подразделениям.

«Так, Марину Николаевну из города Яхрома Дмитровского округа интересовали сроки переселения из аварийного дома по ултце Ленина. Сейчас в городе для переселенцев завершается строительство трех домов. До конца третьего квартала жители получат ключи от квартир в новостройках», — рассказали в министерстве.

Всего с начала года Минстрой обработал 973 обращения.

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