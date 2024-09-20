Подмосковный Мининвест напомнил ученым о программах поддержки

Свыше 270 научных организаций работают в Подмосковье. Там работают более 40 тысяч специалистов, которые занимаются исследованиями в разных областях.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, привлекательность работы в сфере науки объясняется программами поддержки ученых. Так, они могут претендовать на ежегодную премию губернатора в размере 700 тысяч рублей, а также получить жилье по социальной ипотеке. В этом году победителями конкурсного отбора стали 28 человек.

«Сегодня в регионе работает 272 научных организации, в которых трудоустроено 40,6 тысячи исследователей. При этом 16 тысяч из этих ученых или около 40% — это специалисты в возрасте до 39 лет. Это мощнейший научный потенциал региона, который обеспечивает научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», — отметила Зиновьева.

Ученые также могут получить региональную премию на коммерциализацию научных разработок. В этом году ее получили 10 коллективов.

Развивать научные проекты можно и с помощью гранта правительства Московской области, его размер составляет 10 миллионов рублей.

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