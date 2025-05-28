Подмосковный комплекс по переработке отходов провел экскурсию для студентов ГУУ

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе со студентами Государственного университета управления побывала на комплексе переработки отходов «Нева» в Солнечногорске. Во время экскурсии ребята познакомились с работой основных производственных участков.

Посетители посмотрели, как сортируется мусор, утилизируется пластик, перерабатываются органические отходы, а также заглянули на склад вторсырья и в экспериментальную теплицу. Помимо этого, им показали очистные сооружения и объяснили, как работает оборудование для очистки фильтрата.

«В конце прошлого года Министерство подписало соглашение о взаимодействии с Государственным университетом управления. Уже с 1 июня студенты начнут проходить практику на базе нашего ведомства. КПО „Нева“ стал одним из этапов взаимодействия, предоставляя возможность для практического обучения и научной деятельности», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На предприятии 83% всех процессов автоматизировано — это хороший пример того, как может работать современное производство. Такой визит стал важным опытом для будущих специалистов, которые хотят связать свою карьеру с этой сферой.