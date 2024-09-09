Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в 1/8 Кубка России по волейболу

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в 1/8 финала Кубка России среди женских команд, одержав победы во всех четырех матчах предварительного этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой игре команда победила клуб «Сахалин» со счетом 3:0. Во втором матче «Заречье-Одинцово» обыграло «Омичку» со счетом 3:1. С таким же счетом подмосковные волейболистки победили «Уралочку-УРГЭУ». В заключительном матче «Заречье-Одинцово» выиграло три партии у «Амурских тигриц».

«Искренне поздравляю! Отлично прошли предварительный этап без поражений и вышли в 1/8 финала Кубка России. Главное не сбавлять набранный темп — уже 16 сентября в домашней игре встретимся с „Енисеем“», — прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Напомним, турнир за кубок России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 3 по 8 сентября в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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