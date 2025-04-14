Подмосковный клуб выиграл на Кубке России по волейболу на снегу

Женский клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья стал обладателем Кубка России по волейболу на снегу. Спортсменки одержали победу над соперницами из Калининграда и Брянской области.

Как рассказали в региональном Минспорте, в полуфинале спортсменки обыграли действующего чемпиона страны — калининградский клуб «Локомотив». В заключительном матче подмосковные спортсменки одержали победу над командой «Спартак» из Брянска.

«Это был очень сложный сезон: уровень волейбола на снегу поднялся просто до небес, все матчи были интересными, но очень тяжелыми. Мы по ходу этого сезона не выиграли ни одного этапа — это для нас первое „золото“ за восемь турниров, представляете? Поэтому сейчас слов нет — одни эмоции», — поделилась волейболистка «Заречье-Одинцово» Дарья Павлова.

В составе подмосковной команды выступили Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Барсук под руководством тренера Натальи Урядовой.

Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».