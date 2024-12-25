Подмосковный горнолыжник выиграл золото на этапе Кубка России в Челябинске

Александр Хорошилов из Подмосковья одержал первую за год победу на этапе Кубка России в дисциплине «слалом». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Хорошилов стал лучшим по сумме двух спусков. После первого заезда он был лишь на четвертой позиции, но второй раз выступил безупречно и завоевал свое первое золото в этом сезоне. Спортсмены из Санкт-Петербурга заняли второе и третье места.

«Очень рад, что во второй попытке удалось проехать, особенно верхнюю часть, очень хорошо. Это дало мне преимущество. В нижней части я его не растерял и оказался на первом месте», — сказал спортсмен после финиша.

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту прошли в городе Куса Челябинской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2025 году в Подмосковье построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.