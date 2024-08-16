Подмосковный бадминтонист выиграл на международном турнире в Афганистане

Подмосковный спортсмен Глеб Степаков выиграл две медали на международных соревнованиях по бадминтону в Афганистане. Он получил одно золото и одно серебро.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Глеб Степаков занял первое место в парном мужском зачете и второе — в одиночном. Он представлял СШОР по игровым видам спорта.

«Очень здорово вновь оказаться на международном турнире, получить опыт и обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран <…> Очень рад, что удалось принять участие, и очень надеюсь, что еще предоставится возможность поучаствовать на международных турнирах такого уровня», — поделился спортсмен.

Турнир Afghanistan Badminton Championship прошел в Кабуле с 12 по 14 августа.

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