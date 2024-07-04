Подмосковных журналистов пригласили на конкурс «Слово в защиту»

Фото: Пресс-служба Уполномоченного

Заявки на участие в конкурсе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности продолжается в Подмосковье. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.

Ирина Фаевская пригласила журналистов принять участие в конкурсе по правозащитной тематике, отметив, что их работа помогает решать важные вопросы жителей. Она добавила, что благодаря журналистам становится известно о людях, которым требуется помощь.

Конкурс разделен на три номинации: «Правовое просвещение», где оцениваются материалы, посвященные защите конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности, «Профессия — правозащитник», где учитываются материалы с журналистскими расследованиями и ситуациями нарушения прав граждан. В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

Работы, опубликованные или выпущенные с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года, могут быть представлены на конкурс. Заявки необходимо отправить не позднее на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в форматах PDF для печатных СМИ.

Награждение победителей состоится в ноябре. Положение о конкурсе и заявки можно найти по ссылке.

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