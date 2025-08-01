Подмосковных специалистов по работе с молодежью пригласили на всероссийский форум

С 25 по 28 сентября 2025 года на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоится важное мероприятие для специалистов в сфере государственной молодежной политики. Жителей Подмосковья пригласили посетить семинар, который проведут в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей».

Организатором события выступит «Роспатриотцентр». Мероприятие пройдет в смешанном формате — очно смогут принять участие 300 человек, еще не менее 700 специалистов присоединятся дистанционно.

Посетить семинар приглашают граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют не менее трех лет опыта работы в сфере молодежной политики.

Заявки на участие принимают до 18 августа включительно через сайт проекта «Молодежь России».

Организаторы берут на себя расходы по проживанию и питанию участников.

Семинар станет площадкой для повышения квалификации специалистов, обмена опытом и разработки новых подходов в реализации государственной молодежной политики.

Участников ждет насыщенная образовательная программа в уникальной исторической атмосфере одного из древнейших духовных центров России.