Подмосковных школьников пригласили на соревнования по робототехнике

Подмосковных студентов и школьников пригласили на всероссийских фестиваль робототехники. На нем проведут бои мини-роботов, мастер-классы и многое другое.

В рамках фестиваля «Робосити» пройдут выставка, бои мини-роботов, мастер-классы и деловая программа, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Соревнования пройдут по 14 категориям. В них могут поучаствовать школьники и студенты колледжей от семи до 20 лет.

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке до 20 апреля. Отборочный этап продлится до 15 мая, а финал состоится на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России.