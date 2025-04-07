Подмосковных школьников пригласили на соревнования по робототехнике

Подмосковных студентов и школьников пригласили на всероссийских фестиваль робототехники. На нем проведут бои мини-роботов, мастер-классы и многое другое.
В рамках фестиваля «Робосити» пройдут выставка, бои мини-роботов, мастер-классы и деловая программа, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Соревнования пройдут по 14 категориям. В них могут поучаствовать школьники и студенты колледжей от семи до 20 лет.
Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке до 20 апреля. Отборочный этап продлится до 15 мая, а финал состоится на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России.
Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США
«Очередная провокация». Адвокат Ефремова — о якобы банкете в честь выхода актера по УДО
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте