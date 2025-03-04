Подмосковных школьников пригласили на соревнования по решению инженерных кейсов

Подмосковных школьников пригласили на международный инженерный чемпионат CASE-IN. Они посоревнуются в решении инженерных кейсов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, соревнования проведут среди учащихся старших классов. Они будут решать кейсы и разрабатывать проекты в области инженерии.

«В этом сезоне тема „Школьной лиги“ — „Технологические инновации“, и она охватывает три направления: решение кейса, конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов, конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности», — сказали в ведомстве.

Победители и призеры конкурса получат дипломы и смогут поучаствовать в других проектах организаторов.

Отборочный этап продлится до 23 апреля. Зарегистрироваться на чемпионат можно по ссылке.