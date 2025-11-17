Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду о творчестве Чайковского

Всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада» пройдет с 20 ноября по 20 декабря. Ее посвятят 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского.

Акция направлена на воспитание у школьников чувства патриотизма через творческую деятельность и приобщение к богатому наследию России.

«Новая акция организована в виде олимпиады и будет нести преимущественно образовательный характер. Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Жанна Алексеева.

Задания олимпиады представят для младших, средних и старших школьников.

Для участия нужно зарегистрироваться на портале. Победителей объявят 25 декабря.