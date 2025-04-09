Подмосковных школьников пригласили на конкурс по разработке мобильных приложений

Подмосковные школьники могут принять участие в конкурсе по разработке мобильных приложений и веб-сервисов. Он пройдет в формате хакатона с 18 по 25 апреля.

Принять участие в конкурсе могут школьники, интересующиеся программированием и информатикой, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Он пройдет в онлайн и оффлайн форматах.

В категории «Юниор» могут поучаствовать подростки от 14 до 17 лет. Для этого нужно пройти регистрацию, сформировать команду и выбрать одно из представленных заданий.

«Каждой команде предстоит применить свои знания в мире информационных и цифровых технологий на практике и выполнить выбранный кейс», — добавили в ведомстве.

Онлайн-хакатон состоится с 18 по 25 апреля.

Участники старше 18 лет посоревнуются очно 26 и 27 апреля в Сургуте.