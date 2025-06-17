Подмосковных школьников пригласили на акцию «Зарядка с Первыми» на стадионе ЦСКА

Молодежь Подмосковья пригласили на акцию «Зарядка с Первыми», которая пройдет 21 июня на ВЭБ Арене. Для участников проведут утреннюю разминку и растяжку под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Акцию организует движение детей и молодежи «Движение Первых» и футбольного клуба ЦСКА. Зарядка и разминка состоятся на футбольном поле под руководством известных спортсменов.

«Главная задача инициативы — поддержать подростков в выборе активного и осознанного подхода к своему здоровью. Участники смогут пообщаться с известными спортсменами, освоить навыки игры в футбол и научиться ответственному отношению к собственному здоровью», — отметили в региональном Минспорта.

Принять участие в акции могут жители от 14 до 25 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Всего мероприятие соберет около тысячи участников, из которых 500 будут из Подмосковья.