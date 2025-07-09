Подмосковным производителям мясной и молочной продукции напомнили о сертификации

Подмосковный кол-центр по вопросам ветеринарии обработал свыше тысячи обращений по системам электронной сертификации. Она предназначена для контроля за оборотом мясной, молочной и рыбной продукции.

Оборот продукции животного происхождения производят через федеральную систему «Меркурий». Подключиться к ней должны те, кто выпускает такие товары. Это мясокомбинаты, молочные заводы, птицефабрики, фермы, магазины, оптовые базы и другие предприятия. В системе отображается весь путь продукции.

С начала года специалисты подмосковного кол-центра ветеринарии обработали 1012 обращений по вопросам регистрации в «Меркурии», а также для получения информации о результатах лабораторных исследований продукции животноводства.

В региональном Минсельхозпроде добавили, что получить информацию можно по номеру +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.