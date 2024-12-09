Подмосковных производителей пригласили на международную выставку продуктов

Производители Подмосковья и экспортеры сектора АПК могут принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий «Saudi Food Show 2025». Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая в Рияде. Регистрация участников завершится 12 января 2025 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что выставка является одной из крупнейших в Саудовской Аравии и собирает ведущих игроков отрасли. Участие в ней откроет возможности для выхода на рынок, обмена опытом и укрепления международных связей.

Российский экспортный центр предлагает компаниям поддержку: 100% софинансирование затрат на аренду выставочных площадей, их оформление, продвижение, организацию и привлечение иностранных клиентов. Для крупных предприятий предусмотрено софинансирование на уровне 50%, для малых и средних — 80%.