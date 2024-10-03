Подмосковных муниципальных служащих пригласили на проект по развитию территорий

Представители местных органов власти смогут поделиться идеями и инициативами по развитию территорий в рамках проекта «Муниципальный диалог». На него пригласили подмосковных экспертов.

Проект направлен на налаживание взаимодействия органов местной, региональной и федеральной власти. По словам заместителя начальника управления президента по внутренней политике Евгения Грачева, это позволит сформировать эффективную коммуникацию и создать площадки для обмена опытом.

«Никто лучше муниципальных служащих не знает, какие меры необходимы для повышения качества жизни на местах. В рамках „Муниципального диалога“ мнение муниципального сообщества становится основой для конкретных изменений на государственном уровне», — отметил Грачев.

Проект впервые запустили в 2023 году. Тогда от муниципального сообщества получили свыше 81 тысячи инициатив.

Сбор предложений по 14 направлениям открыли на портале муниципалитеты.рф. Их рассмотрит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, а затем для работы над идеями создадут федеральные проектные команды. В них смогут попасть эксперты и представители муниципального сообщества. Пожать заявку на участие можно по ссылке.

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