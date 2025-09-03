Подмосковных IT-специалистов пригласили на технологический онлайн-конкурс

Специалистов в сфере IT из Подмосковья пригласили на онлайн-хакатон. Конкурс объединит науку, технологии и археологию.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участники разработают системы искусственного интеллекта, которые смогут распознавать объекты на поверхности земли и на глубине до пяти метров. Такую технологию можно использовать в археологической и инженерной разведке.

В конкурсе могут поучаствовать совершеннолетние жители с опытом работы в сфере ИИ и разработки программного обеспечения. Для этого нужно собрать команду от двух до пяти человек.

«Команда получит доступ к уникальным данным: аэрофотосъемка, спутниковые снимки и результаты лазерного сканирования (LiDAR). Задача конкурса — научить алгоритм находить курганы, городища, дороги, фундаменты, погребения и даже скрытые культурные слои», — добавили в министерстве.

Регистрация будет открыта до 14 октября по ссылке.