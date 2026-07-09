Подмосковных фермеров пригласили на всероссийский конкурс проектов

Подмосковные фермеры могут принять участие в конкурсе медиагруппы «Комсомольская правда». Он направлен на поддержку малого и среднего агробизнеса, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Премия «Легендарные фермеры» помогает выявить перспективные проекты в сфере АПК и популяризировать фермерское дело.

Участники могут выбрать одну из номинаций: «Фермерская династия», «Крутой поворот», «Агротуры», «Фермер года», «Женщина в агробизнесе», «Агроблогер» и «Инновации на ферме».

В прошлом году в конкурсе участвовали 13 местных фермеров, два из которых вошли в число лауреатов. Третье место в номинации «Крутой поворот» заняла торговая марка «Огуречная Столица» из Луховиц, а в категории «Женщина в агробизнесе» третьей стала Екатерина Киртока из КФХ «Екатерининские сады».

Премия дает хозяйствам возможность заявить о своих результатах, обменяться практиками и получить общественное признание. Прием заявок продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности и форма подачи доступны на официальном сайте премии.