Подмосковных аграриев наградили на конкурсе «Знак качества ХХI века»

Конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века» прошел в Москве. Он организован в рамках национальной программы по продвижению лучших российских товаров, услуг и технологий.

Цель конкурса заключается в том, чтобы помочь предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и за рубежом, а также обеспечить потребителей информацией о качественных товарах и передовых технологиях.

Экспертная комиссия присудила знаки качества четырем компаниям: ООО «Багерстат Рус», ООО «Ростагрокомплекс», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал». Лауреаты конкурса получают право маркировать свою продукцию знаком качества на срок до двух лет.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что с 1999 года в конкурсе участвуют более 1,4 тысячи предприятий из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Заявки на участие в следующем конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» принимаются до 17 декабря 2024 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.