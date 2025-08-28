Подмосковные врачи спасли ребенка с эпилепсией на борту самолета

Сотрудники медицинских учреждений Подмосковья спасли шестилетнюю девочку, которой стало плохо на борту самолета. Ребенок вместе с родителями возвращался домой после отдыха.

Во время перелета у юной пассажирки произошли три эпилептических приступа.

«Основной нашей задачей было не дать девочке удариться головой, а также следить за тем, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Между приступами девочка жаловалась на головную боль и плакала. С учетом этого и непростого анамнеза было похоже, что у нее развивается отек мозга», — пояснил уролог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Александр Виноградов.

Врачи приняли решение сделать юной пациентке два укола, после чего ее состояние улучшилось.

В операции по спасению девочки приняли участие начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Подмосковья Василий Тубашов, врач-невролог из Самары и другие пассажиры.

«Подчеркну, что у девочки совсем непростая история болезни, включающая оперативные вмешательства и длительное наблюдение невролога, поэтому не все препараты можно было использовать. Но нам повезло, что в бортовой аптечке они были», — подчеркнул Тубашов.

По прибытии ребенка незамедлительно доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля для проведения противосудорожной терапии.

Девочку уже выписали, она чувствует себя хорошо.