Подмосковные ветеринары осмотрели 450 кошек на международной выставке

Международная выставка кошек Winter Cat Show прошла в Красногорскке на минувших выходных. На ней работали 12 специалистов Госветслужбы региона. Они осмотрели 450 животных.

На выставке представили кошек 40 пород, в том числе британских короткошерстных, сиамских, мейн-кунов, а также редких — ликой и чаузи. Эксперты выбрали победителей в разных номинациях. Среди них — «Лучший котенок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот».

Участники рассказали гостям мероприятия об особенностях пород и помогали жителям с выбором питомца.

На выставке работали 12 ветеринаров. Они осмотрели 450 хвостатых и допустили их на мероприятие. Все животные были здоровы и привиты.