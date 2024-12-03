Подмосковные ветеринары осмотрели 450 кошек на международной выставке

Международная выставка кошек Winter Cat Show прошла в Красногорскке на минувших выходных. На ней работали 12 специалистов Госветслужбы региона. Они осмотрели 450 животных.
На выставке представили кошек 40 пород, в том числе британских короткошерстных, сиамских, мейн-кунов, а также редких — ликой и чаузи. Эксперты выбрали победителей в разных номинациях. Среди них — «Лучший котенок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот».
Участники рассказали гостям мероприятия об особенностях пород и помогали жителям с выбором питомца.
На выставке работали 12 ветеринаров. Они осмотрели 450 хвостатых и допустили их на мероприятие. Все животные были здоровы и привиты.
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