Подмосковные ветеринары напомнили о важности вакцинации котят

Подмосковные ветеринары напомнили жителям о важности вакцинации котят. Процедура позволяет предотвратить развитие опасных заболеваний, которые также могут передаваться людям.

Большую роль для поддержания здоровья кошек играет вакцинация. Она позволяет предотвратить развитие опасных инфекционных заболеваний, среди которых бешенство, панлейкопения, кальцевирус и герпес. Такие прививки рекомендуют делать котятам, рассказали в региональном Минсельхзопроде.

Специалисты отметили, что дополнительно животному могут назначить вакцинацию от кошачьей лейкемии, трихофитии и других заболеваний. Кроме того, ветеринар можнт назначить другие процедуры по результатам обследования.

Котят начинают вакцинировать в возрасте восьми недель. Повторную прививку нужно сделать спустя 21-28 дней и далее - ежегодно.

Жителям также порекомендовали внимательно вести ветеринарный паспорт питомца и не допускать пропуска вакцинации.

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