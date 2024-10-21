Подмосковные УК выплатят штрафы на 9 миллионов рублей за недочеты в работе

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Управляющие компании Подмосковья выплатят штрафы на сумму девять миллионов рублей за ненадлежащее качество работы. Многие нарушения касались подготовки домов к холодному сезону.

С начала октября министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассмотрело 57 жалоб, многие из которых касались подготовки домов к зиме. Больше всего обращений поступило из Сергиева Посада, там выявили 23 нарушения.

Случаи рассматривали 37 надзорных органов, в том числе ресурсоснабжающие организации и ТСЖ.

В министерстве добавили, что привлеченные к административной ответственности компании могут выплатить штрафы в течение 20 дней со скидкой 50%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске отопления в регионе. Активная фара работ завершилась в середине октября.