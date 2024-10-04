Подмосковные УК устранили 500 подтоплений в подвалах домов за 3 месяца

Коммунальные службы устранили 500 случаев подтопления в подвалах многоквартирных домов за три месяца. Частой причиной стали засоры труб и их повреждение.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, при подтоплении управляющие компании должны провести проверку и выявить причину, после чего — провести ремонт. За последние три месяца специалисты устранили 500 таких случаев. Чаще всего причиной подтопления становилось повреждение канализационных или водопроводных труб.

Жителям напомнили, что не стоит выбрасывать в канализацию средства личной гигиены и крупные остатки пищи.

При выявлении подтопления следует обратиться в управляющую компанию или по номеру 122*4.

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