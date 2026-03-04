Подмосковные травматологи спасли ребенка с патологией лучевой кости предплечья

На первом этапе ребенку установили на левую руку аппарат Илизарова. Он мягко смещал кисть в правильное положение, что заставляло ось предплечья принимать правильное положение.

«Лечение косорукости — процесс длительный и непростой. Он требует терпения и дисциплины как от ребенка, так и от родителей. Важно точно выполнять все рекомендации врачей по коррекции аппарата: любая ошибка может привести к ухудшению состояния конечности», — рассказал главный врач больницы Александр Григорьев.

Позже специалисты демонтировали аппарат и провели реконструктивную операцию, закрепив корректное положение кисти.

Ребенку также проводили реабилитацию, позволившую укрепить мышцы.

Юного пациента уже выписали, лечение он продолжит амбулаторно.