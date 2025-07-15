Подмосковные травматологи спасли подростка с тяжелым ранением кисти

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли руку 16-летнему пациенту, который повредил ее, вытаскивая из дерева нож. Подростка доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Врачи осмотрели пациента и обнаружили у него повреждение шести сухожилий на трех пальцах правой руки.

«Для того чтобы подросток не потерял функцию кисти, мы удалили нежизнеспособные ткани и сшили сухожилия, полностью восстановив анатомию сухожилий сгибателей», — рассказал заведующий отделением, травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Операция продолжалась около четырех часов. Уже на следующий день после вмешательства юный пациент начал разрабатывать кисть.

Его уже выписали. Скоро подросток начнет физиотерапевтическое лечение.

Врачи напоминают, что родители должны повышать осведомленность детей о возможных несчастных случаях и рассказывать о рисках, чтобы снизить травматизм.