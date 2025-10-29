Подмосковные травматологи спасли подростка с опухолью кости

Новообразование кости, которое было доброкачественным, представляло собой покрытый хрящевой тканью нарост.

«Неприятность данной патологии заключается в том, что чаще всего боль и дискомфорт в начале развития новообразование не вызывает, но незаметно может вырасти до внушительных размеров, что может приводить к деформации костей конечностей, при самых неудачных локализациях — к закрытию зон роста. К сожалению, у данного заболевания не бывает обратного развития и единственный метод лечения — хирургический», — пояснил заведующий отделением № 2 Сергей Антипин.

После успешной операции подросток находится в удовлетворительном состоянии. Его уже выписали. Он продолжит лечение амбулаторно.