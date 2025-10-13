Подмосковные травматологи исправили сложную деформацию пальцев подростку

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли 17-летней девушке с клинодактилией. Эта патология характеризуется деформацией одного или нескольких пальцев.

Эта аномалия может быть как наследственной, так и спонтанной. Чаще всего клинодактилия возникает на мизинцах, что влечет за собой проблемы с функционированием кисти. Девушке было сложно не только писать, но и пользоваться ножом и вилкой.

«У подростка имеется данная аномалия сразу на обеих руках. Хирургическое лечение начали с правой руки, так как пациентка правша. В ходе операции мы восстановили анатомически верное строение пальца и провели кожную пластику. В дальнейшем ее ждет повторная аналогичная операция, но уже на левой руке», — рассказал заведующий отделением № 1, травматолог-ортопед Сергей Хохлов.

Пациентку уже выписали из стационара, она продолжает амбулаторное лечение. Позже ей предстоит реабилитация.