Подмосковные тяжелоатлетки выиграли 3 медали на Кубке России

Подмосковная спортсменка Евгения Гусева стала призером на Кубке России по тяжелой атлетике. Она выиграла серебряную медаль.

Евгения Гусевы выиграла серебро в весовой категории до 71 килограмма. На первом месте расположилась ее соперница из Санкт-Петербурга, а закрыла тройку тяжелоатлетка из Москвы. Награда стала третьей в копилке команды региона, рассказали в Минспорта Подмосковья. Ранее серебро получили Александра Фурдик и Яна Кондрашова.

Соревнования пройдут до 10 февраля в Екатеринбурге в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них примут участие более 300 атлетов из 52 регионов страны.