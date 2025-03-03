Подмосковные тхэквондисты выиграли 100 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Подмосковные спортсмены выиграли 100 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо и фестивале цветных поясов «Владимирский лев». Они получили 27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых наград.

В подмосковном Минспорте отметили, что регион занял третье общекомандное место по итогам турнира.

«С каждым годом конкуренция на всероссийских соревнованиях растет и все сложнее оставаться в тройке лидеров. Поэтому каждая медаль — это огромный труд. Отмечу наши команды юниоров 14-15 лет, которые показали отличные результаты, заняв первые и вторые места в своей возрастной группе», — сказала главный тренер Московской области по тхэквондо Ирина Косых.

В соревнованиях участвовали свыше 600 спортсменов из 14 регионов. Подмосковье представили тхэквондисты из Балашихи, Краснознаменска, Щелкова, Дмитрова, Королева, Павловского Посада, Лосино-Петровского и Одинцова.

Турнир стал подготовительным к будущему чемпионату и первенству России, которые пройдут в Сочи с 19 по 24 марта.

Состязания проходили с 28 февраля по 2 марта во Владимире в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».