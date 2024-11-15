Подмосковные театры и музеи обновили афишу мероприятий по «Пушкинской карте»

Государственные музеи и театры Московской области анонсировали мероприятия для участников программы «Пушкинская карта» на вторую половину ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится квест «Неистовый воин или пропавшая реликвия» 16 ноября. В этот же день в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» пройдет спектакль по рассказам писателя «Руководство для желающих жениться», а историко-художественный музей «Новый Иерусалим» приглашает на концерт Александра Лемешева и струнного квартета «Хрустальный щелкунчик».

На следующий день, 17 ноября, в музее «Новый Иерусалим» зрителей ждет музыкальная сказка «Конек-Горбунок» в исполнении артиста Сергея Степанова. Картины из песка оживут на экране благодаря художнице Лидии Миллер под музыку Чайковского, Глинки и других композиторов.

Затем, 22 ноября Звенигородский манеж проведет мастер-класс для детей «Золотое сечение в природе» с использованием воска и акварели, а 23 ноября состоится сольный концерт Дмитрия Илларионова в музее «Новый Иерусалим». Все желающие смогут посетить мастер-класс по росписи футболок в Звенигородском манеже 24 ноября.

В ведомстве напомнили, что весь ноябрь по «Пушкинской карте» доступны экспозиции и экскурсии в музеях Подмосковья, включая выставку «Танки и судьбы» в Военно-патриотическом музее, экскурсию «Путешествие Олеария в Московию» в Звенигородском музее-заповеднике, а также тематические программы в музеях, посвященные Менделееву, Лермонтову и Пушкину.