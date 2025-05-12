Подмосковные студенты познакомились с технологией производства питьевой воды

Студенты колледжа «Подмосковье» побывали на экскурсии на заводе «Королевская вода» в деревне Ложки. Поездку организовали в рамках учебной практики. Будущие специалисты своими глазами увидели, как работает одно из крупнейших предприятий по производству питьевой воды в России.

Во время экскурсии студенты осмотрели производственные линии, познакомились с оборудованием и лабораториями. Им рассказали, как добывают воду из артезианских скважин глубиной более 200 метров, как проходит процесс ее розлива и как проверяют качество на каждом этапе.

Компания работает в Солнечногорске уже 30 лет. Здесь трудятся более 100 человек. В ближайшее время предприятие собирается расширяться и привлекать молодых специалистов.

В Минсельхозе Подмосковья считают, что такие экскурсии помогают студентам лучше понять, как устроена работа на производстве, и выбрать направление для будущей профессии. Это также способствует повышению доверия к качеству питьевой воды, которую производят в регионе.