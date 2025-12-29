Подмосковные студенты помогли организовать Кремлевскую елку в Москве

Более 120 представителей студенческих отрядов Подмосковья помогли организовать Кремлевскую елку в Москве. Главное новогоднее событие страны собрало более пяти тысяч ребят из всех регионов России, а также из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Среди них были дети участников СВО, а также юные таланты.

Студенческие отряды начали работу 23 декабря, когда в столицу прибыли первые делегации.

«Наши студенты выступали в роли кураторов и координаторов: они встречали детей на вокзалах и в аэропортах, организовывали трансферы, сопровождали группы в гостиницах и на всех мероприятиях программы. Их задача — обеспечить комфорт и четкое соблюдение расписания», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Активисты сопровождали ребят не только во время праздника в Кремле, но и в ходе экскурсий в цирк и океанариум. Некоторые делегации посетили планетарий и музей Победы.

«Наши ребята работали с полной отдачей, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу, внимание и настоящий новогодний праздник», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

Юные гости также посетили тематические зоны в гостиничном комплексе «Измайлово». Они смотрели новогодние мультфильмы, играли в настольные игры и пели в караоке с Дедом Морозом.