Подмосковные строители возведут мемориал «Освободителям Донбасса» в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает строительство мемориала в Приморском парке. Он будет находиться на высоте 50 метров над уровнем Азовского моря.

В центре композиции — якорь из нержавеющей стали с медными вставками. По бокам разместят бронзовые горельефы под названием «Солдаты СВО». У подножия появится надпись «Мариуполь — город воинской славы», сделанная из бронзы с никелевым покрытием.

На возводящемся объекте уже забили 156 свай по 16 метров каждая — они обеспечат надежность всей конструкции, которая будет весить около 2,5 тысячи тонн. Сейчас строители подготавливают металлический каркас, на который позже зальют бетонную плиту. Отмечается, что мемориал окружат выложенные плиткой дорожки, зеленые зоны и площадка с вечным огнем. Также будет смотровая терраса с видом на Азовское море. Ее сделают из решетчатого стального настила со стеклянным ограждением и подсветкой.