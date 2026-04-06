Подмосковные строители помогли восстановить еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили еще один пятиэтажный жилой дом в Мариуполе. Здание полуичло сильные повреждения в ходе боевых действий.

Подрядчик провел цикл работ, направленных на внешнее и внутреннее обновление дома, оебспечение его безопасности и комфорта проживания. Ремонт шел под контролем специалистов технадзора, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

В доме восстановили несущие конструкции, обновили кровлю, фасад и коммуникации. В квартирах установили пластиковые окна и входные двери. В подъездах привели в порядок лестницы, напольное покрытие и стены.

Дом был принят рабочей комиссией, сейчас там ведут заключительные процедуры по оформлению документации.