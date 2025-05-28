Подмосковные спортсмены выступят на международном турнире по пауэрлифтингу

Шесть спортсменов из Подмосковья выступят на международном турнире по пауэрлифтингу «Кубок памяти Николая Каганского». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье представят Андрей Сапожонков из Талдома, Максим Лухин и Дмитрий Жемаркин из Серпухова, Иззатулло Мухамадов из Химок, Олег Лившиц из Старой Купавны, а также Анна Морозова из Воскресенска. Каждый из спортсменов будет соревноваться в своей дисциплине.

Соперниками станут сильнейшие пауэрлифтеры мира из США, ЮАР, Польши, Белоруссии и других стран. Само соревнование пройдет 12–13 июля в Москве на арене VK Stadium и станет частью большого спортивного фестиваля Pride Sport Fest.

Гостей ждет не только пауэрлифтинг, но и поединки, мастер-классы, встречи со спортсменами и блогерами, шоу-программа, интерактивные зоны и развлечения для всей семьи.

Подробнее о турнире можно узнать на официальной странице мероприятия.