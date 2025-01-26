Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на Кубке России по боксу

Представители Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу. В копилке сборной Московской области три серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмены из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов и Константин Опольский в весе 60 килограммов заняли вторые места турнира. Представитель Люберец Святослав Тетерин также стал серебряным призером в категории 92 килограмма.

Бронза в весовой категории 57 килограммов досталась Виталию Бойцову из Балашихи, а в весе 75 килограммов — Алексею Семыкину из Электростали.

Напомним, соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир стал отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России. Участие в Кубке России приняли 104 спортсмена из 38 регионов.