Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на Кубке России по боксу

Представители Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу. В копилке сборной Московской области три серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Спортсмены из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов и Константин Опольский в весе 60 килограммов заняли вторые места турнира. Представитель Люберец Святослав Тетерин также стал серебряным призером в категории 92 килограмма.
Бронза в весовой категории 57 килограммов досталась Виталию Бойцову из Балашихи, а в весе 75 килограммов — Алексею Семыкину из Электростали.
Напомним, соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир стал отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России. Участие в Кубке России приняли 104 спортсмена из 38 регионов.
Более половины украинцев поддержали переговоры с Россией
Глава Приднестровья Красносельский назвал срок возобновления прокачки газа
Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина
Новую поликлинику на 450 посещений в смену открыли в Хотькове
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи обращений за неделю
Экскурсию на фабрику елочных игрушек провели для детей из Богородского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте