Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на чемпионате мира по самбо

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Они получили одно золото и два серебра.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в весовой категории до 64 килограммов среди спортсменов 45-49 лет показал Алексей Стрельников из Королева. В финале он состязался с другим представителем российской сборной. Третье место заняли самбисты из Узбекистана и Таджикистана.

В этой же возрастной категории в весе до 98 килограммов второе место Михаил Суслов из Балашихи. Другие степени пьедестала заняли соперники из Узбекистана.

Серебро также получил Вячеслав Бусыгин из Красногорска в категории 55-59 лет до 79 килограммов.

Чемпионат проходил с 24 по 26 октября в городе Бухара в Узбекистане. Всего российские самбисты выиграли 25 золотых наград.