Подмосковные спортсмены выиграли 10 медалей на соревнованиях по пулевой стрельбе

Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия прошли в Майкопе с 23 марта по 1 апреля. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире 10 медалей.

Победу на соревнованиях одержала команда юниоров до 19 лет в дисциплине «винтовка пневматическая 10 метров». В коллектив вошли Тимофей Алейников из Домодедова, Иван Колесник из Дмитрова и Степан Ермолаев из Жуковского.

В упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов лежа» золотую медаль завоевала Анастасия Сорокина из Сергиева Посада.

Серебро в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета взяли жители Подмосковья Вадим Комаров, Иван Крыльцов и Андрей Орлов.

Две серебряные и одну бронзовую медали получил Тимофей Алейников.

Третье место в личном зачете заняли Анастасия Сорокина и Вадим Комаров, а также тандем Марьяны Романовой и Ивана Колесника. Кроме того, бронзу выиграли Анастасия Сорокина, Марьяна Романова и Надежда Козлова.

В соревнованиях приняли участие 410 спортсменов в возрасте до 19 лет из 38 регионов России.