Подмосковные спортсмены вошли в расширенный состав сборной России по баскетболу 3×3

Пять представителей Московской области вошли в расширенный список кандидатов в национальную сборную U-24 по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта региона.

В состав сборной России включили защитников Ивана Цуканова и Ивана Чиганова, а также форвардов Владимира Соловьева, Александра Черевко и Степана Чижикова из клуба Khimki Power. Всего в список вошли девять игроков. С 1 по 8 сентября команда проведет сбор в Новогорске, затем продолжит подготовку в Сербии до 16 сентября.

«Цель предстоящего сбора — просмотр новых игроков и работа с игроками, которые вызываются регулярно», — прокомментировал старший тренер мужской сборной России по баскетболу 3×3 Алексей Жердев.

Он уточнил, что команда проведет подготовительный цикл тренировок с упором на общефизическую форму игроков и их технико-тактические навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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